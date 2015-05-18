Макаревич выступил в Киеве с песней "Солдат": опубликовано видео

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич приехал в Киев на поэтический фестиваль "Київські Лаври".

Росийский музыкант выступил с закрытым концертом. Макаревич на мероприятии выступал чуть больше часа.

Музыкант представил новые песни, среди которых и композиция "Солдат", посвященная обманутому российском солдату, отмечает Еспрессо-tv.

Как пишет портал, фестиваль-ресторация "Диван" собрала ограниченное количество зрителей, среди которых были участники фестиваля и несколько счастливчиков, которые приобрели журнал "ШО", который служил им пропуском на мероприятие. Кстати, именно журнал "ШО" является учредителем фестиваля.

Фото со страницы редактора журнала "ШО" Александра Кабанова.

Напомним, ранее известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич снялся в социальном ролике ко Дню Победы для украинского телевидения.