"Звезду" Ани Лорак на Аллее славы в Черновцах могут убрать навсегда

В Черновцах с Аллеи славы хотят изъять "звезду" певицы Ани Лорак.

Коллективное обращение по завершению процедуры изъятия именной "звезды" уже рассмотрели на очередном заседании комиссии по определению претендентов для проведения на этой Аллее.

Обращение подписали почти 300 черновчан, передает Від і До с ссылкой на пресс-службу Черновицкого городского совета.

Ранее самопроизвольный демонтаж "звезды" Ани Лорак комиссия расценила как акт вандализма, заслуживает осуждения. Правоохранители должны приложить все усилия для выявления злоумышленников и привлечения их к предусмотренной законом ответственности, считают в комиссии.

В то же время поддержали обращение общественности и направили представление в исполнительный комитет городского совета с предложением принять решение об изъятии памятного знака "звезда" Ани Лорак с Аллеи звезд. Из 11 присутствовавших членов комиссии за это решение проголосовали 8 человек.

Такое же ходатайство с предложением изъять "звезду" Ани Лорак приняла Общественный совет, который действует при исполнительном комитете городского совета.

В соответствии с Положением об "Аллее звезд" в Черновцах, имя выдающейся личности может быть изъято, если это лицо нарушило Конституцию, законы Украины, лишена государственных наград и почетных званий, допустила некорректные высказывания, посягающие на честь, достоинство или репутацию территориальной общины и народа Украина, совершившего действия, дискредитирующие ее перед территориальной общиной.

Окончательное решение об изъятии памятного знака "звезда" Ани Лорак с Аллеи звезд принимать исполнительный комитет городского совета.

Напомним, известная певица Ани Лорак, несмотря на критику, продолжает радовать своих поклонников в России. Так, фото Лорак украшает обложку российского модного журнала.