Умер "граф Дракула" и "Саруман" — актер Кристофер Ли

В лондонской больнице Chelsea and Westminster Hospital умер актер Кристофер Ли, известный своими ролями в серии фильмов "Властелин Колец", а также "Дракула" и "Плетеный человек".

Артист скончался в воскресенье на 93 году жизни. По информации газеты Telegraph, он находился под наблюдением медиков последние три недели из-за сердечной недостаточности и проблем с дыханием, пишут РиаНовости.

Причиной смерти стала остановка сердца.

Решение сообщить о смерти актера спустя несколько дней было желанием его жены. Супруги были женаты в течение более чем 50 лет.

Актер снялся в более чем 250 фильмах, из них 69 фильмов ужасов. Прославился Кристофер Ли как исполнитель ролей графа Дракулы, Сарумана, графа Дуку, Франциско Скараманги, Распутина, графа Рошфора и других кинозлодеев. Также он снимался в роли Като в советско-шведском фильме "Мио, мой Мио" (1987) режиссера Владимира Грамматикова.

В июне 2009 года он стал рыцарем-бакалавром, что позволило использовать титул сэра.

Напомним, недавно в Лас-Вегаса на 90-м году жизни скончался знаменитый блюзовый гитарист Би Би Кинг.