Мирко Саблич "устами Боярского" высмеял российских попов: опубликовано видео

В Сети появилась новая песня Мирко Саблича
Исполнитель Мирко Саблич представил очередной Интернет-хит.
Композиция является сатирическим ремейком известных куплетов Михаила Боярского из советского фильма "Дон Сезар де Базан", передает Joinfo.ua.
В ней воспеты все первые лица нынешней России, а также их "честнейшие" поступки. Свое место в куплетах отводится и властолюбивому Путину, и лицемерному Кириллу, а также пытающимся усидеть на двух стульях представителям УПЦ МП.
Убийца на исповеди у Кирилла:
"Ах много людей в ДНР погубил я."
Кирилл отвечает: "Во славу России
"убить" означает "любить": Вы - Мессия!"
Премьеру во сне причудился Гагарин,
Спросил как друзья, и что стало с врагами.
"Друзей нет в помине, враги в Украине,
А Знамя Победы пропало в пучине"...
Напомним, Мирко Саблич стал известне благодаря кавер-версии на песню Любэ "Гимн Донбасса" (про ДНР и ЛНР).