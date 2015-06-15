Мирко Саблич "устами Боярского" высмеял российских попов: опубликовано видео

Исполнитель Мирко Саблич представил очередной Интернет-хит.

Композиция является сатирическим ремейком известных куплетов Михаила Боярского из советского фильма "Дон Сезар де Базан", передает Joinfo.ua.



В ней воспеты все первые лица нынешней России, а также их "честнейшие" поступки. Свое место в куплетах отводится и властолюбивому Путину, и лицемерному Кириллу, а также пытающимся усидеть на двух стульях представителям УПЦ МП.

Убийца на исповеди у Кирилла:

"Ах много людей в ДНР погубил я."

Кирилл отвечает: "Во славу России

"убить" означает "любить": Вы - Мессия!"



Премьеру во сне причудился Гагарин,

Спросил как друзья, и что стало с врагами.

"Друзей нет в помине, враги в Украине,

А Знамя Победы пропало в пучине"...

Напомним, Мирко Саблич стал известне благодаря кавер-версии на песню Любэ "Гимн Донбасса" (про ДНР и ЛНР).