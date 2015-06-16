Главную женскую роль в спин-оффе "Гарри Поттера" сыграет Кэтрин Уотерстон

Актриса Кэтрин Уотерстон сыграет главную женскую роль в фильме "Фантастические звери и места их обитания", которая станет спин-оффом серии фильмов о Гарри Поттере.

Уотерстон досталась роль ведьмы Тины, с которой главный герой, по сюжету, встречается во время визита в США, пишет Лента.ру. Вместе с ним она отправляется в экспедицию по поиску новых магических существ, чтобы внести их в научный реестр.

Таким образом, Уотерстон присоединится к актеру Эдди Редмейну, который исполнит роль волшебника-зоолога Ньюта Скамандера.

"Фантастические звери" станут одновременно и дебютом писательницы Джоан Роулинг как сценариста. Режиссером назначен Дэвид Йейтс, снявший четыре последних фильма о Гарри Поттере.

Отмечается, что еще два главных персонажа в фильме не нашли своих исполнителей: это младшая сестра Тины Квинни и соперник Скамандера Джейкоб. Warner Bros. планирует пригласить к проекту именитых актеров, чтобы повысить рейтинг ленты.

Действие "Фантастических зверей" развернется за 70 лет до событий оригинальной серии. Проект планируется расширить до трилогии. Вообще же, "Фантастические звери" — это учебник по дисциплине "Уход за магическими существами" школы чародейства Хогвартс, в которой учились главные герои романов Роулинг.

Ближайший фильм с Кэтрин Уотерстон можно будет увидеть в кинотеатрах в октябре 2015 года — на экраны выходит байопик об основателе корпорации Apple Стиве Джобсе. Актриса сыграла бывшую девушку героя Кризанн Бреннан. Ранее она исполнила небольшую роль в криминальном детективе Пола Андерсона "Врожденный порок". Среди других ее фильмов и сериалов — "Фабрика", "Подпольная империя", "Быть Флинном" и "Штурмуя Вудсток".

Напомним, ранее британский актер Дэниел Рэдклифф не будет сниматься в фильмах, которые тем или иным образом связаны с "Гарри Поттером".