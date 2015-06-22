Анджелина Джоли в Турции посетила лагерь беженцев

Знаменитая актриса Анджелина Джоли в рамках Всемирного дня беженцев посетила лагерь беженцев в Турции.

Компанию актрисе, к удивлению многих, составила ее дочь Шайло, пишет Сплетник.

"Мы должны больше проявлять заботу об окружающих и оказывать им необходимую поддержку. Не потому, что они уязвимы, а потому, что они - основа стабильности наших стран", - заявила актриса.

Отметим, что актриса часто отправляется с официальными визитами в лагеря беженцев: так, она недавно успела побывать в Сирии, где пообщалась с местными жителями, а также выступила с официальным обращением к властям как представитель ООН по делам беженцев.

Напомним, недавно голливудская актриса Анджелина Джоли побывала на саммите Африканского союза.