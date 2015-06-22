Анджелина Джоли в Турции посетила лагерь беженцев

Вместе с актрисой была ее дочь
Компанию актрисе, к удивлению многих, составила ее дочь Шайло, пишет Сплетник.
"Мы должны больше проявлять заботу об окружающих и оказывать им необходимую поддержку. Не потому, что они уязвимы, а потому, что они - основа стабильности наших стран", - заявила актриса.
Отметим, что актриса часто отправляется с официальными визитами в лагеря беженцев: так, она недавно успела побывать в Сирии, где пообщалась с местными жителями, а также выступила с официальным обращением к властям как представитель ООН по делам беженцев.
Напомним, недавно голливудская актриса Анджелина Джоли побывала на саммите Африканского союза.
Angelina Jolie Mardin'e kızı Shiloh ile geldi http://t.co/zrZoFgnRCa pic.twitter.com/B4bkk3ddZj— Hürriyet Kelebek (@HurriyetKelebek) 20 июня 2015