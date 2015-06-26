У знаменитого российского певца нашли опухоль мозга

Известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский заявил об отмене всех концертов до конца августа из-за плохого самочувствия.

Об этом говорится на официальном сайте артиста.

Врачи диагностировали у Хворостовского опухоль головного мозга.

Согласно информации, в скором времени он начнет курс лечения и "настроен оптимистично".

Голосовые данные певца вследствие болезни не пострадали.

Ожидается, что следующий концерт Хворостовский даст в Нью-Йорке в сентябре, после чего выступит в Москве и Санкт-Петербурге 29 октября и 2 ноября соответственно.

Напомним, 15 июня вследствие рака головного мозга умерла российская певица Жанна Фриске.