В ГАИ рассказали подробности гибели певца Владислава Левицкого

Стали известны первые подробности ДТП, в котором погиб певец Владислав Левицкий. Как оказалось, авария случилась вчера, 2 июля, около 22.30 часов на автодороге Львов —Тернополь в селе Ольшаница Золочевского района.

Именно там произошло столкновение автомобиля Toyota Corolla музыканта и грузовика MAN. Об этом сообщает Управление ГАИ МВД по Львовской области.

В результате ДТП сидевший за рулем 30-летний Левицкий погиб. От полученных травм также умерли две его пассажирки — 7-летняя племянница и ее 33-летняя мама.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии, сказано в сообщении правоохранителей.

Напомним, что в результате аварии также погиб друг Левицкого — известный украинский музыкант и продюсер Кузьма "Скрябин", чья машина протаранила молоковоз в начале февраля 2015-го.

Фото: Facebook Владислава Левицкого