Макаревич: Путин — как недостойный управдом, которого пора менять

Известный музыкант, лидера группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает российского президента Владимира Путина недостойным лидером и рассказал, что за последний год, со времени аннексии Крыма изменилось в России

Об этом он заявил в интервью "DELFI.lt"

Андрей Макаревич один из немногих музыкантов, которые открыто критикуют действия Кремля в Украине, и поплатился за это травлей в российских СМИ.

По его словам, в России идет систематическая "накачка" посредством телевидения. Причем такая, будто завтра все идут на войну.

Певец считает глупость разжигание ненависти ко всему миру, да еще и такое профессиональное. РФ не стоит ни с кем воевать, ведь на страну никто не нападает и подобное зомбирование совершенно не оправданно".

"Общество озверело, сделано это весьма профессионально с помощью телевидения. В этой связи я не понимаю одно: накачка по ТВ идет такая, что словно завтра мы все маршируем воевать. Очень надеюсь, что руководство нашей страны понимает, что воевать сейчас ни с кем не надо – ни с Европой, ни с Америкой. Даже с Украиной. И вообще на нас никто не нападает. Зачем тогда эта ежедневная накачка ненависти ко всему миру? ", – говорит он.

Музыкант не считает Путина хорошим лидером России. На вопрос о своей причастности к оппозиции, он ответил, что в числе борцов за свободу не состоит, зато хорошо осознает, что "президент – не царь и не Бог, а административная единица, подобная управдому. И если в доме, который его выбрал, жизнь улучшается, ему аплодируют. А вот если все идет в жопу, его переизбирают. И судя по тому, куда с помощью нынешнего президента все катится – проблем с переизбранием будет немного".

Отвечая на вопрос, чем закончится информационная война, певец отметил: "Сдуются. Они не учли способность людей к противостоянию психической деформации. Лекарство работает, пока каждый день таблеточки принимаешь (грустно улыбается - ред.) А потом – всё!"

С грустью Макаревич отметил, что хотел бы видеть свою страну преуспевающей, развитой и дружелюбно, но боится, что не доживет до этого времени.

Напомним, ранее российский политолог Владислав иноземцев сказал, что Путин — дуче, а не фюрер. Идеал нынешней российской элиты — фашистское корпоративное государство а-ля Муссолини. Украина, каким бы противоречивым ни был процесс ее приближения к Европе, сегодня выступает воплощением свободы.