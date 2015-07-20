Турецкая картина "Мустанг" победила на Одесском кинофестивале

В Одесском академическом театре музыкальной комедии были названы победители 6-го Одесского международного кинофестиваля. Гран-при, присуждаемый после подведения итогов зрительского голосования, достался турецкой картине "Мустанг" Дениз Гамзе Эргювен.

Лучшим фильмом международного и национального конкурсов жюри назвало картину Евы Нейман "Песнь песней". Накануне приз за лучший украинский короткометражный фильм получила картина Марины Степанской "Мужская работа", пишет Cultprostir.

"Золотым Дюком" за вклад в киноискусство был награжден Даррен Аронофски, чей "Реквием по мечте" закрывал программу показов в летнем кинотеатре на Ланжероновском спуске.

"Это был замечательный фестиваль. Я благодарен всей фестивальной команде за прекрасную работу и нашим зрителям за то, что ходили в кино и активно голосовали за понравившиеся фильмы. Программа была очень сильной – это предмет особой гордости для всех нас, организаторов Одесского кинофестиваля", - поделился Антельм Видо, программный директор ОМКФ.

Напомним, в прошлом году гран-при зрители ОМКФ присудили черной комедии "Мотивации ноль" израильского режиссера Тальи Леви.