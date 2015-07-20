Вячеслав Бутусов и Юрий Шевчук спели на украинском языке "Осінь панує"

Лидеры российский рок-групп "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов и "ДДТ" Юрий Шевчук представили композицию "Осінь панує" на украинском языке.

Российские музыканты спели композицию группы "Сонце-Хмари", сообщает Эспрессо.TV.

Песня исполняется на украинском языке. Главную партию вокала получил Вячеслав Бутусов. Юрий Шевчук подпевает коллеге.

Композиция "Осінь панує" – не новая. В 2006 году она была представлена в альбоме группы "Сонце-Хмари", который получил название "Поиск".

Группа "Сонце-Хмари" позиционирует себя как "украинский фолк-рок из Санкт-Петербурга". Это проект петербургского фотографа Андрея Федечко, который работает также под брендом Алекс Федечко-Мацкевич.

Напомним, ранее группа Юрия Шевчука "ДДТ" перечислит собранные с концертов полмиллиона рублей на поддержку беженцев с юго-востока Украины.