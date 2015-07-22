Эксперты назвали лучший американский фильм всех времен

Для составления рейтинга 100 лучших американских фильмов в истории был проведен опрос 62 известных критиков со всего мира.

Об этом Лента.ру передает со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, первое место заняла драма Орсона Уэллса "Гражданин Кейн", вышедшая на экраны в 1941 году. Второе место занял "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, а третье — "Головокружение" Альфреда Хичкока. Также в первую пятерку вошли "2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика и "Искатели" Джона Форда.

Нескольким режиссерам удалось попасть в список сразу с пятью своими фильмами — кроме Хичкока и Кубрика, это также Стивен Спилберг и Фридрих Вильгельм Мурнау. Лучшей немой картиной в опросе оказался "Восход солнца" Мурнау, занявший 6-е место, а самым "свежим" фильмом в списке стала драма "12 лет рабства" Стива Маккуина, расположившаяся на 99-й позиции.

Среди критиков, принявших участие в опросе, — обозреватель The Guardian Джордан Хоффман, Стефани Захарек из The Village Voice, Армонд Уайт из National Review и многие другие.

Американскими фильмами организаторы опроса предложили считать все фильмы с американским участием, даже если оно ограничивалось финансовыми вложениями или было частичным. Ограничений по стране рождения режиссера перед участниками опроса поставлено не было.

Результаты опроса частично совпадают с итогами аналогичного исследования, проведенного в 2012 году киноведческим журналом Sight & Sound. В нем на первой строчке оказалось "Головокружение", а "Гражданин Кейн" был вторым. В пятерку лучших картин по версии Sight & Sound также вошли "2001: Космическая одиссея", "Искатели" и "Восход солнца".

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