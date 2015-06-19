В России покойного Богдана Ступку выдвинули на премию ТЭФИ

Легендарного украинского актера Богдана Ступку в России вдруг решили наградить.

Покойного актера номинировали одну из самых своих престижных премий ТЭФИ. Артиста хотят отметить за роль в сериале "Однажды в Ростове", премьера которого состоялась в Украине еще в апреле 2012 года, отмечает Медианяня.

В двадцатичетырехсерийном фильме Богдан Сильвестрович сыграл свою последнюю роль - заводского мастера Петра Полетаева. Уже тогда актер был серьезно болен, и заканчивать съемки ему пришлось после тяжелой операции. О своем герое он говорил так: "Это очень трагическая роль, небольшая, но очень емкая. По гражданскому чувству своему, по отношению к друзьям этот герой вполне достоин пера Шекспира. Человек прошел Крым и Рим, брал Берлин, а потом погиб ни за что ни про что, просто защищая своих товарищей… Пропал "за цапову душу".

Спустя три года - в апреле 2015 года - криминальную драму показал российский "Первый канал". А получит ли легенда украинского кино награду - узнаем уже 25 июня.

Напомним, ранее в Украине собирались создать государственную премию имени Богдана Ступки.