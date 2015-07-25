В России хотят исключить из школьной программы стихи Пушкина

В школах России хулиганские стихи Александра Пушкина попали в опалу, их хотят изъять из программы.

Родители были возмущены, что детям начальных классов на летнее изучение дали хулиганские стихи Пушкина, такие как "свидание пастушков с пастушками". Родители посчитали эти стихи порнографией, сообщает "Эхо.Москвы".

Речь идет о произведении под названием "Румяной зарею...", где, по мнению экспертов, "образно, но вполне зримо и грубо и описывается физиология любовных отношений пастуха и невинной пастушки", не отличающейся целомудренностью.

В то же время издание "360 Подмосковье" сообщает, что третьеклассникам одной из московских школ порекомендовали на каникулах ознакомиться с книгой Роберта Говарда "Конан-Варвар", тоже не отличающейся целомудренностью.

Например, в книге этой серии "Сплошь негодяи в доме" можно отыскать такие слова: "Убив любовника предавшей его шлюхи и бросив ее саму в выгребную яму, Конан решает выполнить просьбу аристократа".

Причину неадекватности школьной программы по литературе специалисты видят в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Смысл школьного курса сейчас — изложить и помочь запомнить все, что могут спросить на экзамене. А насколько понято произведение — вопрос совершенно другой.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство культуры РФ подготовит и опубликует полнотекстовые версии 100 главных источников российской истории, в которую войдут такие документы, как речь Иосифа Сталина 3 июля 1941 года, "Судебник" Ивана IV Грозного, "Домострой" и др. Они будут рекомендованы для изучения в старших классах школы и вузах.

Видео: 360tv.ru