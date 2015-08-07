Актер Садальский назвал уничтожение продуктов "показухой": умом Россию не понять

Известный российский актер Станислав Садальский назвал уничтожение на территории РФ запрещенных к ввозу в страну продуктов "показухой".

Об этом он написал в своем блоге.

В то же время артист выразил мнение, что "дураков ничему история не учит".

"Крысы и вороны на свалке будут пировать и доедать сыр", — считает актер соседнего государства.

"Горбачев (экс-президент СССР Михаила Горбачев — ред.) виноградники вырубал, чтобы вино не пили… Умом Россию не понять", — отметил Садальский.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории российского государства было уничтожено 320 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов. Фото раздавленных бульдозером сыров можно увидеть здесь.