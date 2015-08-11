"Горит под ногами украденная земля": Мирко Саблич "устами Цоя" спел о Крыме, видео

Музыкальный коллектив "Мирко Саблич" записал кавер-версию песни группы "Кино" (лидер Виктор Цой) "Спокойная ночь", назвав ее "Зона Крым".

Соответствующий видеоролик появился на портале YouTube.

Песня посвящена оккупации Россией украинского полуострова и затрагивает актуальные проблемы, возникшие там из-за агрессии соседней страны.

Куплет из композиции:

"Крысы вот-вот сбегут с крымского корабля,

На палубе бал, а в трюмах вода.

Горит под ногами украденная земля,

По форме — "победа", а по сути — "беда"…"

Напомним, ранее группа "Мирко Саблич" записала кавер-версию песни в честь 35-ой годовщины смерти Владимира Высоцкого. Ознакомиться с композицией можно здесь.

Видео: Mirko Sablic: послушал сам — вышли другу