Актер Лев Дуров тяжело болен

Артист находится в одной из московских больниц.
Известный российский актер Лев Дуров болен пневмонией, он находится в Первой градской больнице Москвы.
Об этом сообщил главный врач медучреждения Алексей Свет, пишет РИА Новости.
В то же время агентство уточнило, что состояние здоровья артиста ухудшается.
"Он (Дуров) сейчас у нас с отрицательной динамикой, у него нарастает, к сожалению, дыхательная недостаточность. Работаем. У него тяжелая пневмония", — отметил Свет.
Напомним, ранее стало известно, что бывший президент Соединенных Шатов Америки — 90-летний Джимми Картер — болен раком, болезнь поразила печень и другие органы.
Фото: levdurov.ru