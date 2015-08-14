Актер Лев Дуров тяжело болен

Известный российский актер Лев Дуров болен пневмонией, он находится в Первой градской больнице Москвы.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Алексей Свет, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что состояние здоровья артиста ухудшается.

"Он (Дуров) сейчас у нас с отрицательной динамикой, у него нарастает, к сожалению, дыхательная недостаточность. Работаем. У него тяжелая пневмония", — отметил Свет.

Напомним, ранее стало известно, что бывший президент Соединенных Шатов Америки — 90-летний Джимми Картер — болен раком, болезнь поразила печень и другие органы.

Фото: levdurov.ru