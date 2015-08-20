В России умер актер Лев Дуров

В четверг, 20 августа, в столице России городе Москва скончался известный российский актер Лев Дуров.

Об этом сообщила его дочь Екатерина Дурова, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что трагедия случилась прошедшей ночью.

"Лев Константинович скончался сегодня без десяти час ночи", — отметила собеседница журналистов.

Напомним, ранее стало известно, что Лев Дуров болен пневмонией и находится в Первой градской больнице, расположенной в столице российского государства.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве, его семья принадлежит к династии русских цирковых артистов. В 1967 году он поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной, в кино начал сниматься в 1954 году и сыграл более 160 ролей.