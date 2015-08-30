В России умер актер Михаил Светин

В воскресенье утром, 30 августа, в России на 85-м году жизни скончался народный артист страны Михаил Светин.

Об это пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы администрации Ленинградской области.

В то же время агентство уточнило, что артист умер в реанимации Гатчинской центральной районной больницы, расположенной в указанном выше регионе.

"Светин умер сегодня в 06:45 утра", — цитируют журналисты данные пресс-службы ведомства.

Михаил Светин родился 11 декабря 1930 году в Киеве, однако заявлял, что старше на год. В кино он дебютировал в 1973 году в лентах "Не пройдет и года..." Леопольда Бескорадного и "Ни пуха, ни пера" Виктора Иванова. Всего артист снялся более чем в ста кинофильмах.

Напомним, ранее — 20 августа текущего года — в столице Российской Федерации городе Москва скончался известный российский актер Лев Дуров. Узнать больше об инциденте можно здесь.