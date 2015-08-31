Умер создатель Фредди Крюгера и культового фильма "Крик"

Режиссер Уэс Крэйвен умер на 76-м году жизни в Лос-Анджелесе.
На 76-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе умер американский режиссер Уэс Крэйвен.
Об этом сообщает русская служба ВВС.
Известный режиссер лечился от рака мозга.
Крейвен стал известен после фильма "Кошмар на улице Вязов" и создания культового персонажа фильмов ужасов Фредди Крюгера.
Идея назвать место действия истории о Крюгере улицей Вязов пришла Крэйвену потому, что он в юности он жил на улице Вязов рядом с кладбищем в Кливленде.
Фильмы о Фредди Крюгере, снятые им, выходили на экраны в 1984-1989 годах.
Также режиссер создал еще одну культовую картину — "Крик" , который появился на экранах в конце 1996 года и был неожиданно хорошо принят зрителями, собрав в прокате более 170 миллионов долларов.
Благодаря ему оформился жанр молодежного фильма ужасов.
Напомним, 20 августа в Москве скончался известный российский актер Лев Дуров. В начале августа артисту провели экстренную операцию на сердце, а позже диагностировали у него тяжелую пневмонию.