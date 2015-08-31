Умер создатель Фредди Крюгера и культового фильма "Крик"

На 76-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе умер американский режиссер Уэс Крэйвен.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Известный режиссер лечился от рака мозга.

Крейвен стал известен после фильма "Кошмар на улице Вязов" и создания культового персонажа фильмов ужасов Фредди Крюгера.

Идея назвать место действия истории о Крюгере улицей Вязов пришла Крэйвену потому, что он в юности он жил на улице Вязов рядом с кладбищем в Кливленде.

Фильмы о Фредди Крюгере, снятые им, выходили на экраны в 1984-1989 годах.

Также режиссер создал еще одну культовую картину — "Крик" , который появился на экранах в конце 1996 года и был неожиданно хорошо принят зрителями, собрав в прокате более 170 миллионов долларов.

Благодаря ему оформился жанр молодежного фильма ужасов.

Напомним, 20 августа в Москве скончался известный российский актер Лев Дуров. В начале августа артисту провели экстренную операцию на сердце, а позже диагностировали у него тяжелую пневмонию.