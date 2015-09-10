"Орлиный Арсений": дальнобойщик спел о "чеченском прошлом" Яценюка

Композицию исполнил американский водитель украинского происхождения.
Американский дальнобойщик украинского происхождения Вадим Дубовский посвятил песню премьер-министру Арсению Яценюку, который по версии Следственного комитета РФ имеет "чеченское прошлое".
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале водителя, пишет Укринформ.
В то же время агентство уточнило, что свою композицию автор назвал "Орлиный Арсений".
Приводим часть текста песни:
Арсений Петрович, Вы долго скрывали
Участие в прошлой войне,
Но подозревал я давно, что воевали
На правильной Вы стороне!
Напомним, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Арсения Яценюк якобы воевал против российских военнослужащих в Чечне в середине 1990-х годов.
Видео: Вадим Дубовский