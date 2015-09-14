"Миньоны" заработали в прокате более миллиарда долларов

Мультфильм "Миньоны", котоырй стартовал в кинотеатрах в июне 2015 года, заработал в мировом прокате 1,08 миллиарда долларов.

Об этом сообщает NME.

Таким образом, по кассовым сборам, этот мультик поднялся на второе место в рейтинге самых кассовых анимационных проектов в истории кино, обогнав картину "История игрушек 3: Большой побег" 2010 года, собравшую 1,06 миллиарда.

На первой строчке остался мультфильм "Холодное сердце" (2013), чьи кассовые сборы составили 1,27 миллиарда.

В общем рейтинге кассовых фильмов "Миньоны" заняли 15-е место. Успеху ленты поспособствовал ее старт 13 сентября в китайском прокате, где мультфильм к настоящему времени собрал больше 20 миллионов долларов.

Для студии Universal "Миньоны" стали третьим крупным кассовым успехом за год после "Форсажа 7" (1,512 миллиарда долларов во всем мире, причем только в кинотеатрах) и "Мира юрского периода" (1,628 миллиарда). Последнему проекту удалось в июле обновить тройку лидеров общего рейтинга — он стал третьим после "Аватара" и "Титаника".

"Миньоны" — спин-офф франшизы "Гадкий я", рассказывающий о похождениях крошечных желтокожих приспешников главного героя — перевоспитавшегося с помощью отцовства суперзлодея по имени Грю.

Действие мультфильма разворачивается в 1968 году, до знакомства миньонов с Грю, и строится на желании героев найти себе нового злого хозяина.