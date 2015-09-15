"Мирко Саблич" записал новую песню для Путина: "сорри, Вова, отлепись, нам не по пути"

Украинская группа "Мирко Саблич" выпустила новую политсатиру на песню Меладзе и Лепса "Обернитесь". Сейчас песня называется по Лесю Подеревянскому "Отлепитесь". Эта песня, ответ украинцев на предложение о перезагрузке отношений с Россией.

Видео опубликовано на странице "Мирко Саблич" в Facebook.

"Наш ответ Чемберлену. Вдохновленные предложением о полномасштабной переоценке отношений с Россией, мы решили представить себе формат этих отношений, записав новую песню на мотив современного шлягера", — сообщается в комментарии к новой композиции.

Музыканты также предупредили, что в песне используется ненормативная лексика.

"Особая благодарность Лесю Подервянскому за идею непроизвольно", — добавили в "Мирко Саблич".

Приводим несколько куплетов песни.

"Укры не могут жить в ярме, собирают майданы, свергают вождей,

Укры не думали, что на них смогут братья войною пойти,

Украм не нужно чужой земли, лабудой про Империю сыты они,

Сорри, Вова, нам не по пути.

Нагло воткнув пистолет под бок, вы одною рукой отшакалили Крым,

Выдав сепаратисту гудок, вы другою Донбасс подожгли,

Нету на свете другой страны, где войну разжигает Геббельс-TV,

I'm sorry, Vova, валите на хрен с нашей земли!

Отлепитесь, отлепитесь,

И российскими делами займитесь,

Пожените Кубань и Кавказ,

В мерседес превратите УАЗ,

Лишь отстаньте от нас.

Отлепитесь, отлепитесь,

За "поребрик" "русский" "мир" отведите,

Перекройте нам воздух и газ,

Вставьте Сталина в иконостас,

Лишь отстаньте от нас", — поется в песне.

В комментарии к видео говорится, что "гибридная оккупация потому и гибридная, что в ходу и кнут, и пряник. Кнут Украина пока отбивает. Грядёт фаза пряников".

Напомним, ранее сообщалось, что музыканты группы перепели хит российской рок-группы "Би-2" "Варвара". Композицию адаптировали к оккупации и аннексии Крыма и агресии России против Украины на Донбассе.

Видео: youtube.com