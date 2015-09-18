Жадан о войне на Донбассе: очень важно, чтобы русские ушли

Известный украинский писатель, поэт и общественный деятель Сергей Жадан заявил, что на востоке нашей страны русские являются агрессивной третьей стороной, которую нужно удалить.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

В то же время литератор подчеркнул, что война на Донбассе завершится, как и все когда-либо начавшиеся противостояния.

"Я очень надеюсь, что она все-таки закончится в какой-то ближайшей перспективе. Хотя понимаю, что даже завершение этой острой военной фазы не будет означать решения всех проблем. Русские уйдут — проблемы останутся, но очень важно, чтобы они, наконец, ушли", — отметил поэт.

По его словам, "если останутся украинцы с разными точками зрения, даже с оружием в руках… будет возможность говорить друг с другом, пытаться нащупывать и находить точки взаимопонимания. "Я до сих пор убежден, что мы одна страна, одно общество…", — добавил писатель.

"Несмотря на различие взглядов у нас есть возможность договориться, выработать компромиссы ради того, чтобы сохранить страну. Главное — удалить эту агрессивную третью сторону, которая вообще не заинтересована в мире как таковом. Они тут ради войны", — подчеркнул Жадан.

Напомним, ранее украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.