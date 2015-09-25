Сегодня программа "Шустер Live" не выйдет в эфире "1+1"

В пятницу, 25 сентября, программа "Шустер Live" не выйдет в эфире телеканала "1+1".

Об этом сообщили в его пресс-службе, пишет УНИАН.

В то же время в ведомстве уточнили, что в 20:15 начнется фильм "Перевозчик – 1", а после него будет идти "Перевозчик —2".

"Такие изменения в программной сетке обусловлены тем, что между каналом и студией остался ряд несогласованных юридических моментов, для решения которых требуется некоторые время", — говорится в сообщении.



"Что касается дальнейших выходов проекта "Шустер Live" в эфире канала, необходимо отметить, что между каналом и студией подписано долгосрочное соглашение, которое предполагает авансирование ряда программ", — добавили в пресс-службе.

При этом телеканал отметил, что выполнил свои обязательства и уплатил в полном объеме все необходимые платежи.