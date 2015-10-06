Ведущие и журналисты ТСН обратились к самым влиятельным мировым лидерам

Семеро журналистов и ведущих ТСН записали видеообращение к мировым лидерам, в которых они рассказали о войне в Украине и предложили узнать о ней больше благодаря англоязычной версии книги "Война глазами ТСН".

Видеообращения были записаны на разных языках. Так, Алла Мазур заговорила на польском, Наталья Мосейчук ― на русском, Соломия Витвицкая ― по-немецки, а Маричка Падалко ― на английском. Кроме ведущих, свои обращения также записали журналисты ТСН Андрей Цаплиенко, Александр Моторный и Алексей Бобровников.

Англоязычный тираж книги был специально создан для того, чтобы не только украинцы, но и весь мир узнал о том, что происходит в нашей стране. Книги были отправлены семи мировым лидерам, среди которых Президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд, Глава правительства Испании Мариано Рахой, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Польши Анджей Дуда.

Отдельное место в этом списке занимает президент Российской Федерации Владимир Путин, к которому обратилась ведущая ТСН Наталья Мосейчук.

"Ежедневно корреспонденты ТСН находятся в зоне боевых действий на востоке Украины. Ежедневно они, так же, как и наши защитники, рискуя собственной жизнью и здоровьем, делают все возможное для того, чтобы украинцы узнали правду о событиях, которые происходят на фронте. Их рассказы, собранные в книге "Война глазами ТСН"", ― не художественное произведение, а, в первую очередь, наше настоящее. А благодаря англоязычной версии книги ― это и возможность рассказать о нашей войне миру.

Возможно, благодаря обращению журналистов и ведущих ТСН мы сможем раскрыть глаза на трагедию в Украине влиятельным мировым лидерам", ― рассказал директор департамента новостей 1+1 Сергей Попов.

Видеоролики будут появляться на сайте ТСН.ua.

Напомним, книга "Война глазами ТСН" стала участником арт-проекта Американского Дома "Коэффициент Независимости".