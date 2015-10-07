Фильм "Майдан" Лозницы получил главную награду кинофестиваля в Нюрнберге

Главную награду девятого Международного фестиваля фильмов о правах человека в Нюрнберге (Германия) завоевала документальная лента "Майдан".

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на данные официального сайта кинофестиваля.

В то же время издание уточнило, что режиссер картины Сергей Лозница вместе с гран-при получил премию в размере 2 тыс. 500 евро.

"В основу фильма легли кадры документальных съемок на киевской площади Майдан, ставшей центром массовых выступлений против политики экс-президента Виктора Януковича", — отметили журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что на Международном кинофестивале в Торонто (Канада) фильм об украинской Революции Достоинства — "Зима в огне" — занял первое место.