Мэрил Стрип возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Известная голливудская актриса Мэрил Стрип возглавила международное жюри Берлинского кинофестиваля.

Берлинале-2016 будет первым фестивалем, на котором звезда станет главой жюри, пишет LB.ua.

"Мэрил Стрип – одна из наиболее творческих и разноплановых киноактрис, – говорит директор фестиваля Дитер Косслик. – Чтобы отметить наше восхищение ее экстраординарным талантом, мы наградили ее почетным "Золотым медведем" в 2012 году. Я очень рад тому, что Мэрил Стрип возвращается в Берлин и возглавит международное жюри".

Мэрил Стрип – одна из знаковых актрис нашего времени. Она сыграла в более 40 фильма, получила 19 номинаций на "Оскар" и три раза была отмечена наградой Американской киноакадемии за роли в фильмах "Крамер против Крамера", "Выбор Софи" и "Железная леди". Стрип – обладательница восьми "Золотых глобусов", в целом на эту премию она номинировалась 20 раз.

Одна из первых драматических ролей Мэрил Стрип, принесшей ей первую номинацию на "Оскар" – в драме Майкла Чимино "Охотник на оленей" (1978) с Робертом Де Ниро в главной роли. В 1992 году Стрип сыграла свою первую комедийную роль – в фильме "Смерть ей к лицу" Роберта Земекиса.

Следующий фильм с участием Мэрил Стрип выйдет в американский прокат в конце этого года – это "Суфражистка", где главную роль сыграла Кэрри Маллиган. Стрип играет известную суфражистку Эммелин Панкурст.

Напомним, в 2015 году жюри под предводительством Даррена Аронофски отдало главную награду фестиваля – "Золотого медведя" – фильму Джафара Панахи "Такси".