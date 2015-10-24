Умер известный украинский писатель Роман Лубкивский

В пятницу, 23 октября, вечером во Львове на 75-м году жизни умер известный украинский поэт, писатель, переводчик, политический и общественный деятель Роман Лубкивский.

Президент Петр Порошенко откликнулся на его смерть. "Ушел в вечность Роман Лубкивский — поэт, дипломат, лидер в кругу интеллектуалов. Украина его будет помнить!", — отметил Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Не стало нашого з Данилом тата Романа Лубківського. Згадуйте його, хто знав...Не тримайте зла, хто мав...Він був і пішов Великою Людиною. Posted by Markian Lubkivskyi on 23 жовтня 2015 р.

Справка. Роман Лубкивский родился 10 августа 1941 в селе Островок Тернопольской области. Окончил филологический факультет Львовского Национального университета им. И.Франко. Работал замом главного редактора литературного журнала "Жовтень". Один из основателей Народного Руха Украины. Депутат Верховного Совета Украины I (демократического) созыва. В 1990-х был послом Украины в Чехии и Словакии, был госслужащим в обладминистрации.

Роман Лубкивский является лауреатом Шевченковской премии.

Фото: @HromadskeTV