Начался чат с музыкантами Kozak System Иваном Леньо и Владимиром Шерстюком

На сайте "Главред" начался чат с музыкантами группы Kozak System Иваном Леньо и Владимиром Шерстюком. Kozak System отправляются в большой всеукраинский концертный тур — "Наш Манифест", который продлится на протяжении 2015-2016 годов и охватит большое число украинских городов (Луцк, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Полтаву, Днепропетровск, Запорожье и другие). Тур начнется с концерта в Киеве — уже в эту пятницу, 6 ноября, Kozak System выступят вместе с группой Ирэны Карпы Qarpa.

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