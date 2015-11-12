Портрет Мао Цзэдуна ушел с молотка за 47,5 млн.

Портрет китайского коммунистического лидера Мао Цзэдуна кисти американского художника, украинского происхождения, Энди Уорхола был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

За полотно дали $47,5 млн, сообщает РБК.

Картина "Мао", изображающая китайского государственного деятеля, выполнена художником в технике шелкографии с применением ярких красок. На проданном портрете Мао Цзэдун запечатлен в темно-синем френче на голубом фоне. Его губы — ярко-малиновые, левая часть лица раскрашена желтым.

Работу над картиной, оценочная стоимость которой составляла $40 млн, классик поп-арта закончил в 1972 году. Портрет является частью серии крупноформатных изображений Мао Цзэдуна.

Напомним, картину Уорхола "Четыре Мэрилин" продали за 36 млн.