Волочкова берет пример с "доброго и смелого" Кобзона и собирается на Донбасс

Российская балерина Анастасия Волочкова собирается приехать в Донецк.

О своем желании выступить на оккупированной боевиками территории звезда "пьяного скандала" объявила в своем Instagram.

Волочкова говорит, что ее вдохновил "яркий пример смелости и доброты Иосифа Кобзона".

Отметим, что буквально несколько дней назад Кобзон развлекал боевиков в Донецке. Правда, видимо, там "народный артист ДНР" не сильно чувствовал себя защищенным, потому что передвигался под конвоем 20 вооруженных боевиков. А еще без лишнего стыда спекулировал на "языковом вопросе": мол, "пресловутая украинская власть запретила русский язык и литературу".

Вот с кого Волочкова и решила брать пример.

Напомним, накануне балерина Анастасия Волочкова попала в скандал: звезда пришла на съемки одной из российкий передач в нетрезвом состоянии, которое сама обозначила, как "была на надрыве".