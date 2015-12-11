"Форсаж 7" стал лучшим фильмом 2015 года по версии канала MTV

Практически все крупные СМИ в преддверии Нового года подводят итоги года уходящего — и канал MTV не стал исключением, составив собственный рейтинг лучших фильмов 2015 года, пишет Сегодня.

В отличие от более-менее "официальных" рейтингов от каких-либо кинокритиков и прочих ассоциаций, MTV стал единственным, кто назвал лучшим фильмом года "Форсаж 7".

Стоит отметить, что рейтинг MTV получился достаточно интересным — в том плане, что он не состоит полностью из многомиллионных блокбастеров.

Полностью десятка лучших фильмов по мнению представителей канала MTV выглядит так:

10 место: "Убийца" с Эмили Блант

9 место: "Мир Юрского периода" с Крисом Прэттом

8 место: "Мандарин"

7 место: "Эми" (байопик Эми Уайнхаус)

6 место: "Головоломка"

5 место: "Крид" – спин-офф "Рокки" с Сильвестром Сталлоне

4 место: "Безумный Макс: Дорога ярости"

3 место: "Наркотик" – криминальная комедия/драма

2 место: "Голос улиц"

1 место: "Форсаж 7"

Напомним, Forbes назвал самые провальные фильмы года.