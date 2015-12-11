"Форсаж 7" стал лучшим фильмом 2015 года по версии канала MTV

Рейтинг состоит полностью из многомиллионных блокбастеров.
Практически все крупные СМИ в преддверии Нового года подводят итоги года уходящего — и канал MTV не стал исключением, составив собственный рейтинг лучших фильмов 2015 года, пишет Сегодня.
В отличие от более-менее "официальных" рейтингов от каких-либо кинокритиков и прочих ассоциаций, MTV стал единственным, кто назвал лучшим фильмом года "Форсаж 7".
Стоит отметить, что рейтинг MTV получился достаточно интересным — в том плане, что он не состоит полностью из многомиллионных блокбастеров.
Полностью десятка лучших фильмов по мнению представителей канала MTV выглядит так:
10 место: "Убийца" с Эмили Блант
9 место: "Мир Юрского периода" с Крисом Прэттом
8 место: "Мандарин"
7 место: "Эми" (байопик Эми Уайнхаус)
6 место: "Головоломка"
5 место: "Крид" – спин-офф "Рокки" с Сильвестром Сталлоне
4 место: "Безумный Макс: Дорога ярости"
3 место: "Наркотик" – криминальная комедия/драма
2 место: "Голос улиц"
1 место: "Форсаж 7"