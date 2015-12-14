Украинский фильм обогнал ленту с ДиКаприо и стал лучшим по версии американского журнала

Картина режиссера Слабошпицкого возглавила список 10 лучших фильмов 2015 года.
Фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя" возглавил список 10 лучших фильмов 2015 года, который представил американский журнал The Hollywood Reporter, пишет Сегодня.
В то же время, фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли занял 4 место.
Как отмечает The Hollywood Reporter, украинский фильм является "потрясающим исследованием деградации общества".
Составитель рейтинга — кинокритик Тодд Маккарти — советует читателям "запомнить фамилию режиссера, даже если они не могут ее произнести.
Второе место в рейтинге занял фильм "Бруклин" Джон Краули, на третьем – "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немеша.
Напомним, фильм Довженко "Земля" покажут на фестивале мировых шедевров ЮНЕСКО.