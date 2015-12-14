Украинский фильм обогнал ленту с ДиКаприо и стал лучшим по версии американского журнала

Фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого "Племя" возглавил список 10 лучших фильмов 2015 года, который представил американский журнал The Hollywood Reporter, пишет Сегодня.

В то же время, фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли занял 4 место.

Как отмечает The Hollywood Reporter, украинский фильм является "потрясающим исследованием деградации общества".

Составитель рейтинга — кинокритик Тодд Маккарти — советует читателям "запомнить фамилию режиссера, даже если они не могут ее произнести.

Второе место в рейтинге занял фильм "Бруклин" Джон Краули, на третьем – "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немеша.

Напомним, фильм Довженко "Земля" покажут на фестивале мировых шедевров ЮНЕСКО.