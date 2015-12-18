Американская киноакадемия назвала претендентов на Оскар

Американская киноакадемия опубликовал шорт-лист фильмов, которые будут претендовать на премию Оскар в категории лучший иностранный фильм.

Об этом пишет Левый берег.

В список вошли бельгийский фильм "Новейший завет" Жако Ван Дормеля, колумбийский "Объятия змея" Сиро Герра, датский фильм Тобиаса Линдхольма "Война", немецкий "Лабиринт лжи" Джулио Риччиарелли, иорданский фильм "Гордость" Наджи Набу Авара, венгерский "Сын Саула" Ласло Немеша, фильм "Вива" ирландского режиссера Пэдди Бретнэка и финская кинокартина "Фехтовальщик" Клауса Харе.

Фильм "Солнечный удар" Никиты Михалкова, который выдвинул на "Оскар" российский оскаровский комитет, в шорт-лист премии не попал.

Украина косвенно на вручении кинопремии будет представлена: в шорт-лист категории "Лучший документальный фильм" вошел фильм "Зима в огне" о событиях на Майдане 2013-2014 годов.

Номинанты будут объявлены в прямом эфире 14 января 2016.

88-я церемония вручения наград премии Оскар за заслуги в области кинематографа за 2015 год состоится 28 февраля 2016 года в театре Долби (Голливуд, Лос-Анджелес).

Напомним, документальная лента "Русский дятел", созданная совместными усилиями США, Великобритании и Украины, вошла в список номинантов на премию Оскар.