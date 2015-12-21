Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная 2015"

На территории американского города Лас-Вегас завершился конкурс "Мисс Вселенная 2015", его победительницей стала представительница Филиппин 26-летняя Пиа Алонсо Вуртцбах.

Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на данные организаторов мероприятия.

В то же время Associated Press уточнило, что сначала из-за ошибки ведущего Стива Харви корону вручили 21-летней колумбийке Ариадне Гутьеррес Аревало.

"Он ошибочно назвал ее в качестве новой "Мисс Вселенной", однако после того, как участница уже надели корону на голову, тот признался, что неправильно прочитал имя на выданной ему карточке", — отметили журналисты.

По их данным, после этого с Гутьеррес ее соотечественница, победительница прошлогоднего конкурса Паулина Вега, сняла корону и надела ее на голову Алонсо.

Между тем РИА Новости добавило, что вице-мисс стала представительница Колумбии Ариадна Гутиере, а титул второй вице-мисс достался 27-летней Оливии Джордан из США. Всего за право называться "Мисс Вселенная" боролись представительницы 80 государств.

Напомним, ранее на территории китайского острова Хайнань завершился конкурс "Мисс Мира 2015", его победительницей стала испанка Мирейя Лалагуна Ройо. Узнать больше о мероприятии можно здесь.