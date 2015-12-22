У меня нет Bentley, но во мне есть протест — Земфира

22 декабря 2015, 13:26

Певица впервые за 8 лет дала интервью.

Певица Земфира

Певица Земфира, которая известна своей нелюбовью давать интервью, впервые за 8 лет пообщалась с российским журналистом.

Певица дала интервью телеведущему Владимиру Познеру на телеканале 1tv.ru.

Главная причина, по которой она решилась на интервью, ее большой гастрольный тур, который называется "Маленький человек" и стартует 4 февраля. "В связи с этим я решила поздороваться со слушателями, сказать "Hello!" — пояснила она, добавив, что раньше часто давала интервью, в которых ее "несло", и она "морозила чушь".

Кроме того, певица откровенно рассказала о своем отношении к публичности, о склонности к протесту и о любви к интернет-активности. Вместе с тем, ведущий поинтересовался, считает ли Земфира себя гламурной персоной. "Конечно же, это не обо мне. Я — нечто противоположное определению "гламур". "Потому что я не формалист. А термин "гламур" предполагает идеальную форму", — пояснила она свое понимание этого слова.

В то же время, говоря о своем творчестве, Земфира отметила, что любит рок — музыку, которая исполняется живьем, эмоционально и динамично. "Я чувствую в себе протест. При этом я — успешна и небедна. Но я не конформист. Я независима и сражаюсь за свою независимость", — продолжила она. "Не согласна с тем, что протестующий человек не может ездить на Bentley. У меня нет Bentley, машина чуть хуже, но во мне есть протест. Не вижу противоречия", — отметила певица.

Не смогла Земфира обойти и политический вопрос и рассказала, что в последний год интересуется политикой, так как ей "нужно быть в курсе, с кем мы воюем сегодня". При этом по поводу своих отношений с властью она сказала, что их нет. "У меня нет потребности приближаться к власти. Я опасаюсь этого. Политики — опасные люди. Очень скользкая профессия. Я стараюсь держаться на расстоянии, а у власти нет потребности использовать меня, и мне это на руку", — сказала Земфира.

Напомним, Земфира заплатила обиженному поклоннику из Ростова-на-Дону 306 тысяч рублей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
интервью Земфира Познер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
06:01
Экономист рассказал о последствиях новых санкций США для России
05:46
“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде
05:21
"Битой в лоб": политолог объяснил, как Запад будет разговаривать с "путинской бригадой"
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять