У меня нет Bentley, но во мне есть протест — Земфира

Певица Земфира, которая известна своей нелюбовью давать интервью, впервые за 8 лет пообщалась с российским журналистом.

Певица дала интервью телеведущему Владимиру Познеру на телеканале 1tv.ru.

Главная причина, по которой она решилась на интервью, ее большой гастрольный тур, который называется "Маленький человек" и стартует 4 февраля. "В связи с этим я решила поздороваться со слушателями, сказать "Hello!" — пояснила она, добавив, что раньше часто давала интервью, в которых ее "несло", и она "морозила чушь".

Кроме того, певица откровенно рассказала о своем отношении к публичности, о склонности к протесту и о любви к интернет-активности. Вместе с тем, ведущий поинтересовался, считает ли Земфира себя гламурной персоной. "Конечно же, это не обо мне. Я — нечто противоположное определению "гламур". "Потому что я не формалист. А термин "гламур" предполагает идеальную форму", — пояснила она свое понимание этого слова.

В то же время, говоря о своем творчестве, Земфира отметила, что любит рок — музыку, которая исполняется живьем, эмоционально и динамично. "Я чувствую в себе протест. При этом я — успешна и небедна. Но я не конформист. Я независима и сражаюсь за свою независимость", — продолжила она. "Не согласна с тем, что протестующий человек не может ездить на Bentley. У меня нет Bentley, машина чуть хуже, но во мне есть протест. Не вижу противоречия", — отметила певица.

Не смогла Земфира обойти и политический вопрос и рассказала, что в последний год интересуется политикой, так как ей "нужно быть в курсе, с кем мы воюем сегодня". При этом по поводу своих отношений с властью она сказала, что их нет. "У меня нет потребности приближаться к власти. Я опасаюсь этого. Политики — опасные люди. Очень скользкая профессия. Я стараюсь держаться на расстоянии, а у власти нет потребности использовать меня, и мне это на руку", — сказала Земфира.

Напомним, Земфира заплатила обиженному поклоннику из Ростова-на-Дону 306 тысяч рублей.