"Мирко Саблич" записал новую песню о гумконвоях: "какого хрена, брат скажи..."

Украинская группа "Мирко Саблич" выпустила новую политсатиру.

В этот раз внимание юморных парней привлек российский певец Стас Пьеха. Новое творение "Мирко Саблич" — это ответ украинцев на песню Пьехи о "гумконвоях".

Видео опубликовано на странице "Мирко Саблич" в Facebook.

"Послушали мы с ребятами этот бред Стаса Пьеха о гумконвоях, и решили дать музыкальное ответ, представив нашу версию их роли и миссии. Поэтому наша новая песня "Гумконвой". Спасибо всем музыкантам, которые на волонтерских началах оторвались от новогодних приготовлений и корпоративов, и присоединились к делу культурной де-оккупации Украины", — написали они.

Напомним, ранее украинская группа "Мирко Саблич" выпустила новую политсатиру на песню Меладзе и Лепса "Обернитесь". Сейчас песня называется по Лесю Подеревянскому "Отлепитесь".