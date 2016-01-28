Российская певица Алла Пугачева резко раскритиковала депутатов Госдумы за законопроект, пишет Сегодня.

Он вводит систему саморегулирования в сфере организации зрелищно-развлекательных мероприятий, и который не согласовали с артистами.

"Я просто хочу сказать: вот нечем Думе заниматься, (кроме) как заниматься этим вопросом, этим законом", — заявила Пугачева на "круглом столе", посвященном документу, уже принятому нижней палатой в первом чтении.

Примечательно, что после этих слов певицы в зале раздались аплодисменты и крики "браво".

"По идее надо было уже сразу отменить этот закон, если его обсуждали без согласования хотя бы с некоторыми из нас. Это преступная безразличность, мы такие "крепостные", такие "животные", что как сделают, так и будет", — возмутилась Пугачева.

Напомним, на концерте в Сочи Алла Пугачева спела песню "Святая ложь" и адресовала ее Путину.