Французский канал показал антиукраинский фильм о событиях на Майдане

В понедельник, 1 февраля, несмотря на просьбы Украины снять ленту с эфира, французский Canal+ показал фильм о Евромайдане "Украина, маски революции" режиссера Поля Морейры, пишет Сегодня.

Напомним, что посольство Украины во Франции попросило французский телеканал Canal+ отменить трансляцию антиукраинского фильма.

В посольстве отмечают, что этот фильм дает зрителю ошибочное представление о ситуации в Украине, а его автор "использует примитивные методы журналистской манипуляции, в том числе обращения с комментариями респондентов, искаженными в переводе, и сфабрикованными фактами".

"Версия Пола Морейры о событиях в Украине, в том числе незаконной аннексии Крыма, — музыка для ушей сторонников теорий заговора и пророссийских пропагандистов. Это делает фильм памфлетом в худших традициях дезинформации", — говорится в сообщении посольства.

В письме украинских дипломатов руководству Canal+ сказано, что попытки объяснить события в Украине как операцию, финансируемую Соединенными Штатами, это "неуважение к нашим согражданам, убитым в центре Киева во время защиты демократических устремлений своей страны".

Напомним, украинский фильм о Майдане "Зима в огне" претендует на "Оскар".