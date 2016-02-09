Украинский пианист-виртуоз удивил парижан исполнением гимна Украины

Известный пианист-виртуоз Евгений Хмара во время визита в Париж для встречи с представителями украинского посольства, сыграл гимн нашей страны прямо на городском вокзале.

Об этом сообщает Обозреватель.

Экспромт композитора оценили прохожие парижане, которые останавливались и с восторгом слушали виртуозное исполнение гимна Украины.

Отметим, что также в столице Франции Хмара встретился со своим другом, легендарным музыкантом и композитором Дидье Маруани. На данный момент пианист уже вернулся домой и активно готовится к концерту.

Напомним, певец и композитор Элтон Джон, выступил с импровизированным концертом на лондонском вокзале Сент-Панкрас.