Организаторы "Евровидения" не нашли политического подтекста в песне Джамалы

В композиции "1944", с которой Джамала будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2016", нет политического подтекста.

Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Песня певицы Джамалы, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2016", прошла проверку организаторов и не вызвала никаких нареканий.

"Европейский вещательный союз подтвердил, что не имеет никаких претензий к песне Джамалы "1944", которая представляет Украину. Организационная группа конкурса проверила текст и название этой композиции и не нашла в них нарушений правил конкурса, в частности, каких-либо политических заявлений", — говорится в сообщении.

Напомним, Джамала дала интервью российским СМИ и рассказала о родственниках в РФ.