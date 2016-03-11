Начался чат с украинским тенором Владимиром Гришко

На сайте "Главред" начался чат с украинским всемирно известным тенором, народным артистом Украины, солистом Metropolitan Opera Владимиром Гришко.

Во время чата Владимир Гришко расскажет, почему долгое время не был в Украине, как проходит его тур, кто и почему приписывает ему концерты в Крыму и гастрольную деятельность в России, что нового он подготовил для поклонников в музыкальном плане, как принял решение петь в церковном хоре, а также как ему удалось сбросить вес и что его подтолкнуло к этому.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.