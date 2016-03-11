В Украине уже попали под запрет 430 российских фильмов

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу более 430 российских фильмов.

Об этом сообщается на сайте агенства.

Также об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко в интервью газете "Урядовый курьер".

"В законе есть неточности, которые затрудняют или даже делают невозможным его исполнение. Но работа не прекращается — сейчас более 430 фильмов запрещены", — рассказал Ильенко.

Ранее сообщалось, что в феврале Госкино запретило прокат ряда фильмов с участием Безрукова, Бондарчука, Пригожина и Газманова.

Напомним, Минкульт РФ передумал запрещать фильм с участием Зеленского.