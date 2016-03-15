Эннио Морриконе передумал выступать в Москве

Итальянский композитор Эннио Морриконе отменил концерт в Москве, который должен был состояться 21 марта.

Об этом сообщает Лента.ру.

Отмечается, что маэстро испытывает сильную боль в пояснице, потому доктора рекомендовали ему на восемь недель отказаться от гастролей.

Не состоится и его визит в Хельсинки, где композитор планировал выступить 23 марта.

"Мне очень жаль, что я подвел мою аудиторию в Москве и Хельсинки, которая мне очень дорога. Если бы был хоть малейший шанс приехать, я бы ни при каких обстоятельствах не посмел отменить концерты, но, к сожалению, это невозможно. Я очень надеюсь, что мне удастся посетить эти города позже", — прокомментировал Морриконе.

Как пояснили организаторы, люди, успевшие купить билеты, могут сдать их.

28 февраля композитор получил премию "Оскар" за саундтрек к вестерну Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".

Напомним, во Львове отменили концерт группы SunSay.