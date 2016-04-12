Влада Литовченко: не памятники — главная проблема Украины, начинать реформы нужно не с этого

На сайте "Главред" состоялся чат с председателем Международного фонда культурного сотрудничества, доцентом Международного университета "Украина", преподающим предмет "Всемирное наследие ЮНЕСКО", а в прошлом "Мисс Украина-95" и главой модельного агентства "Карин" Владой Литовченко. Общаясь с читателями, она рассказала, как отражаются на имидже Украины гастроли наших артистов в России в период войны, какие условия необходимы для сохранения культурного наследия Донбасса, как, по ее мнению, должен проходить процесс декоммунизации, а также какие исторические объекты должны войти в список ЮНЕСКО.

Представляем стенограмму чата с Владой Литовченко.

Alrom: Учитывая, что вы занимаетесь культурной дипломатией, скажите, каково ваше отношение к украинским артистам, которые и сейчас ездят с концертами в Россию и Крым, или вовсе обосновались там? Считаете ли вы целесообразным на время войны прекратить любое культурные и шоу-бизовые контакты между Россией и Украиной? Да или нет, почему?

Влада Литовченко: Это — вопрос не культурной дипломатии, а политической ситуации, которая сложилась между нашими странами. Поездки украинских артистов в Россию, особенно с нашего "музыкального олимпа", однозначно не идут на пользу имиджу Украины. Считаю, что вопрос выбора — ездить или нет сейчас в Россию — является вопросом совести и гражданской позиции каждого из них. Но, думаю, необходимо обсуждать взаимоотношения между Украиной и РФ не только на уровне концертной деятельности наших артистов, но и на уровне взаимодействия бизнеса между странами, в частности, размещения представительских компаний России в Украине и Украины в РФ, представительств крупнейших банков и других форм торгово-экономических отношений.

Alrom: Как вы относитесь к идее декоммунизации: сносу памятников, переименованию улиц и городов и т.д.?

Влада Литовченко: На мой взгляд, не следует радикально проводить реформы, тем более, прибегать к актам вандализма по отношению к существующим памятникам и символам прошлых идеологических систем, на которых воспитывались и формировались многие поколения украинцев. Однозначно необходимо демонтировать яркие символы советского периода: звезду, серп и молот. Но в том, что касается исторических персон и варварского уничтожения памятников, — я не согласна, как и многие украинцы. На мой взгляд, можно было бы создать культурный продукт, например, парк или музей советской эпохи и свезти туда все памятники, символы и обелиски того времени. И те, люди, для которых советский период жизни является важным, находили бы там отдушину, что снимало бы высокий градус напряжения в обществе. Любые радикальные отклонения и решения, на мой взгляд, неблаготворно влияют на общую культуру общества, и без того потерявшего ориентир и вектор развития. Не памятники и символы составляют главную проблему для Украины, и начинать реформировать ее однозначно необходимо не с этих шагов.

Только вчера вернулась из Кировограда — прекрасного самобытного города с интересной архитектурой, множеством парков, но полным отсутствием дорог на подъезде к нему. Тем не менее, для властей города и области более актуальной проблемой является переименование Кировограда, чем создание благоприятных условий для подъезда к городу, который заслуживает посещения туристов.

Если говорить о таких метаморфозах, то совсем недавно утром я проснулась на другой улице, с другим названием — "Євгена Коновальця", а не Щорса. :)

Vitalij: Влада, реализовываете ли вы какие-то проекты на прифронтовых территориях Донбасса, где популяризация украинской культуры, наверное, сейчас важнее, чем ознакомление с ней иностранцев? Как вы видите свою миссию в этом направлении?

Влада Литовченко: На сегодняшний день говорить о сохранении культурного наследия Донбасса рано. Для начала нужно создать необходимые условия, а именно — добиться мирной и стабильной обстановки. Следующим этапом станет восстановление территорий, зданий, разрушенной инфраструктуры, а также полная реабилитация памятников истории и архитектуры. Хотя, наверное, о реабилитации речь не идет — это уже будет полное отстраивание. В мире существует ряд международно-правовых актов, которые регулируют такого рода вопросы, в частности, Конвенция ЮНЕСКО о защите памятников истории и архитектуры во время вооруженных конфликтов и войн, обязывающая воюющие стороны щадяще и бережно относиться к памятникам, общественным и культурным зданиям — музеям, библиотекам, школам, галереям и т.д.

Vitalij: Занимается ли ваш фонд в каком-либо виде защитой культурных памятников на оккупированных территориях Донбасса? Или возможно, вам известно, как с этим обстоят дела? Удалось ли спасти какие-то музейные фонды и т.д.? Например, возможно, вы знаете, как сложилась судьба музея в Горловке, в котором было немало работ Рериха?

Влада Литовченко: Основателем и идеологом известной Гаагской конвенции 1954 года как раз и являлся Николай Рерих, который создал Пакт мира и специальный символ, который размещался на зданиях, представляющих общечеловеческую ценность, тем самым обязывая стороны военного конфликта не разрушать и не наносить повреждения этим объектам.

Anatoliy: Не сомневаюсь, что после победы в конкурсе красоты у вас было немало предложений жить и работать за рубежом. Почему вы так и остались в Украине? Что стало решающим и что удерживает вас в этой стране сейчас?

Влада Литовченко: Прежде всего, я — патриот своей страны, привязана к территории, где нахожусь. Здесь родились мои дети, здесь складывалась моя жизнь. Разная, но всегда интересная. Я вижу себя здесь как преподаватель, как общественный деятель. Путешествуя или сотрудничая с другими странами, всегда приятно возвращаться на родную землю, в Украину.

liga_: Влада, чем конкретно занимается Ваш фонд, кто его финансирует? Какие достижения за эти несколько лет его существования?

Влада Литовченко: Международный фонд культурного сотрудничества, главой которого я являюсь, занимается популяризацией культурного наследия Украины в пределах нашей страны и за рубежом, а также популяризацией культурного достояния других народов мира в Украине. Среди последних программ моего фонда — проведение международного культурно-просветительского проекта "Нас єднає Шевченкове слово", соорганизаторами которого стали проект Outlook и Национальный музей Тараса Шевченко. Целью проекта было представление дипломатическими миссиями в Украине литературных гениев своих стран. 40 дипломатических миссий и 34 посла иностранных государств в Украине представили свои национальные литературные символы. Призыв Шевченко о братстве и свободе, воле и человеколюбии является актуальным для всех народов мира. Именно этим я и объясняю феномен большой популярности слова великого Кобзаря в мире. Также посольства передали в дар музею нашего фонда книги своих литературных символов. Вместе с послами мы собрали паззл-портрет Тараса Григорьевича со строками легендарного "Заповіту" на 25 языках народов мира. Проект посвящен международному культурному сотрудничеству и является ярким образцом культурной дипломатии.

9 марта совместно с "Украинским домом" был проведен всеукраинский открытый урок, посвященный Шевченко, — "Поезія і революція. Дискусійна платформа", где лидеры общественного мнения (общественные деятели, шевченковеды, литературоведы, политические и интеллектуальные символы Украины) дискутировали о жизни и творчестве великого Кобзаря. Этот проект объединил 500 студентов из 11 областей Украины.

Во второй части этой программы выступили музыкальные символы Украины, исполнив песни на слова Шевченко или посвященные ему композиции.

Ярким и знаковым для меня является проведение культурно-просветительского проекта 13 декабря 2015 года "Українське кіно. 900 аргументів кіностудії Довженка". Проект направлен на популяризацию шедевров украинского кинематографа, созданных на базе киностудии Довженко.

Сейчас работаю над организацией международного детского кинофестиваля "Золотой ключик", где являюсь почетным президентом. В июне проект состоится в Киеве, в августе — в Бердянске, а в октябре — финальное конкурсное награждение пройдет на киностудии Довженко.

Кроме этого, как активный общественный деятель, я выступаю с открытыми лекциями для молодежи об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине и любимой и востребованной лекцией для девушек — "Кодекс настоящей леди".

Zoyi: Влада, сотрудничает ли ваш фонд с какими-либо российскими культурными организациями или деятелями в данный момент, работаете ли с ними над какими-либо совместными проектами? Да/нет — почему?

Влада Литовченко: Мой фонд не сотрудничал и однозначно не сотрудничает ни с какими российскими культурными организациями в данный момент. Почему? Ответ очевиден.

ElenaEvs: Влада, знаю вы родом из Броваров. Скажите, пожалуйста, курируете ли вы какие-то культурные проекты в родном городе или, может быть, участвуете в развитии города каким-то другим образом?

Влада Литовченко: Я действительно родилась в Броварах (Киевской области. — Ред.), и мое яркое детство прошло там. Очень люблю этот город, хотя, увы, никаких родственных связей с ним уже не осталось, так как родители уже умерли.

Я не получала предложений от руководства моего родного города. Но, наверное, отнеслась бы к ним с интересом и вполне возможно, что появились бы актуальные и нужные совместные программы.

Юлия Крамаренко: Какие исторические объекты Украины пока не вошли в список ЮНЕСКО, но вы считаете, что они должны там быть?

Влада Литовченко: Кроме основного списка Всемирного наследия ЮНЕСКО (по состоянию на 2015 год он содержит 1007 объектов, из которых семь — представлены Украиной), существует еще предварительный список объектов, которые по своим характеристикам могут попасть в список, но пока существует ряд замечаний, которые необходимо устранить. Это — исторический центр Одессы, Андреевская и Кирилловская церкви, которые дополнят уже существующие объекты ЮНЕСКО — Киево-Печерскую Лавру и собор "София Киевская". Это и знаменитый Уманский дендрологический парк "Софиевка", и исторический центр Чернигова, и два объекта в Крыму, один из которых Бахчисарайский дворец крымских ханов. Все они достойны того, чтобы пополнить перечень знаковых объектов Украины.

Dinara: 1) Расскажите, пожалуйста, сложно ли вам было изменять отношение окружающих и общественности к себе, ведь сначала вас знали и воспринимали исключительно, как модель? 2) Признаюсь, для меня стало сюрпризом то, что у вас есть ученая степень, что вы доцент:) О чем была ваша научная работа? Преподаете ли вы сейчас? Спасибо.

Влада Литовченко: В данный момент я являюсь доцентом Международного университета "Украина", преподаю предмет "Всемирное наследие ЮНЕСКО", который основан на моей кандидатской диссертации: "Роль ЮНЕСКО в сохранении культурного наследия в Украине". Вы не первый человек, который задает мне подобные вопросы и удивляется. Хочу напомнить, что преподавательская сфера для меня нова, потому что изначально я получила высшее образование в очень сложной сфере исполнительства. Окончание музучилища им. Глиера и Одесской консерватории по классу фортепиано, ежедневные занятия в детстве и юности по семь-восемь часов у инструмента сформировали во мне дисциплинированность, ответственность, целеустремленность.

Считаю, что навязчиво пытаться изменить отношение окружающих к себе — это пустая трата времени. Во-первых, людям все равно. Во-вторых, чем больше ты переубеждаешь и навязываешь свое мнение, тем мучительнее и болезненнее процесс.

И еще — я никогда не была моделью. И если общество видело меня на обложках глянцевых журналов и лицом рекламных кампаний, это были составляющие моего имиджа или прямым финансовым доходом от рекламных кампаний, когда я руководила крупнейшим агентством моделей в Украине.

К сожалению, одним из распространенных стереотипов является убеждение, что женщина не может самостоятельно добиться никаких успехов и быть разносторонней, разноплановой, способной и трудолюбивой. Особенно если женщина симпатичная или высокая, или стройна. А если она еще и стильно одета, тогда в глазах общества шансов на успех она не имеет. Многие люди, которых ты не знаешь и никогда не видел, пытаются вложить в разгадку "знание" подробностей твоей жизни, иногда путаясь в названиях городов, именах, фамилиях и твоей личной жизни. Мне кажется, более правильно посвящать это время формированию себя, а не обсуждению других людей и подробностей их биографии.

Меня всегда вдохновляли яркие истории о формировании судеб и личностном росте людей, которые сделали себя сами. Для меня это примеры для подражания и стимулы, чтобы идти вперед. Особенно если эти личности — женщины, а их в Украине очень много — талантливых, ярких, образованных, сильных, харизматичных, красивых и красящих губы красной помадой.

Fedor05: Какой лучший совет вы слышали в своей жизни?

Влада Литовченко: Во время учебы в Дипломатической академии я как-то не особо подготовилась к участию в проекте и, говоря со своим научным руководителем, сослалась на то, что плохо себя чувствую. Слова преподавателя были следующими: "Никого не волнует, как вы себя чувствуете, никому не интересен ваш пол. С первой секунды видно, что вы — женщина. Но с другой стороны, вы — организатор проекта". Эти слова запали мне в душу, и я все стараюсь делать очень ответственно, не жалея и не щадя себя.

А еще запомнился совет — "правило трех "П "" от ярчайшего дипломата и государственного деятеля Геннадия Иосифовича Удовенко. Эта формула подходит для всех сфер деятельности: патриотизм, порядочность, профессионализм.

Egor: Что для вас было самым непростым в 1995 году, когда вы стали "Мисс Украина"? Обрушившаяся слава, иногда даже бесцеремонное вмешательство в личную жизнь прессы — это все обременяло? И еще вопрос. Почему большинство обладательниц титула "Мисс Украина" будто канули в Лету — о них мало или ничего не слышно? Вы, пожалуй, единственное исключение из этого правила и ведете активную общественную деятельность. Женщине, победившей на конкурсе красоты, после так сложно найти себе занятие, которое помогало бы ей реализоваться, или психологически потом сложно быть "не первой" по жизни?

Влада Литовченко: После побед в конкурсах красоты — "Мисс Киев-94" и "Мисс Украина-95", кроме популярности, у меня появились колоссальные возможности, чтобы сформировать себя и попробовать новые профессии. Год я вела программу о моде на украинском телевидении. Дальше начала работать менеджером в одном из агентств моделей. Эта деятельность, сотрудничество с молодежью, ее воспитание, формирование, становление, подсказки, назидания мне очень нравились, так как у меня уже было педагогическое образование и опыт. С другой стороны, сотрудничество происходило с крупнейшими продюсерскими центрами, музыкальными коллективами, украинскими дизайнерами, многочисленными журналами, рекламными агентствами, конкурсами красоты и моделей, крупнейшими международным агентствами. Я получала колоссальное удовольствие от многогранной работы и решила посвятить себя созданию крупнейшего агентства моделей в Украине. Им стало легендарное агентство "Карин", славу и успех которого не повторило до сих пор ни одно из украинских агентств моделей. Также я начала развивать свою структуру, будучи ее руководителем, открывая новые формы сотрудничества: школа моделей, детская студия моделей, имидж-класс для взрослых женщин, пиар-агентство. Проект был очень успешным и экономически выгодным. Но душа порой требует перемен. Так случилось и в моей жизни. Мне хотелось качественно другого наполнения и ухода от состояния "вечного праздника". Я сознательно выбрала стационарное обучение в Дипломатической академии при МИД Украины, затем закончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию. Мне нелегко утверждать себя в качестве эксперта и специалиста в области международного культурного сотрудничества, но тем увлекательнее и интереснее процесс становления как профессионала в данной сфере.

Evgenii: Любите ли вы животных, есть ли у вас домашнее животное? И какие животные нравятся вам из всех, даже диких?

Влада Литовченко: Для меня наличие животного в доме — большая ответственность. И просто завести зверюшку из-за сиюминутного желания, не уделяя ей должного внимания и заботы, это, как минимум, безответственно. Когда мои дочки были младше, у нас был опыт домашних животных в квартире, но долго они не приживались, и их приходилось передавать в другие "добрые руки".

Юлия Крамаренко: Влада, расскажите, с чего начинается ваше любимое утро?

Влада Литовченко: Мое любимое утро начинается с четкой установки, что день будет успешным и радостным, наполненным прекрасными событиями, планами, их реализацией, встречами с замечательными людьми. Точно так же каждый вечер — как бы ни сложился день, всегда благодарю Бога за то, что произошло: если что-то созидательное и конструктивное — за то, что это случилось, если что-то огорчающее — за прекрасный урок. На мой взгляд, эта философия благодарности и успешного планирования дня имеет право на существование, потому что позволяет человеку формировать вокруг себя счастливое жизненное пространство.

Anatoliy: Как вы относитесь к пластической хирургии? Какие хирургические способы усовершенствовать себя для вас приемлемы? Прибегали ли когда-нибудь к таким мерам?

Влада Литовченко: Я считаю, что внешность и умение ею распоряжаться — это право каждого человека. Если это пластическая хирургия по необходимости, или эстетика, или возрастные изменения, и это сделано на высоком профессиональном уровне и создает для женщины условия комфорта, счастья и хорошего настроения, то почему бы и нет...

Fedor05: Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вы обратили на него внимание?

Влада Литовченко: Мой мужчина должен быть интересным мне — это главное. Он должен быть неординарным, немногословным и склонным к мужским поступкам.

Nusya: Вспомните, пожалуйста, самый оригинальный и неожиданный комплимент в свой адрес.

Влада Литовченко: На комплименты, в особенности на лесть, не реагирую вообще никак. "Ездить по ушам и гордыне" — для меня это не интересно. Наоборот, всегда ценю конструктивную критику и компетентные советы.

Evgenii: Влада, помогаете ли вы вашим детям? Как вы влияете на их судьбу, жизнь? Опекаете или считаете, что они должны быть самостоятельными?

Влада Литовченко: Мои девочки уже взрослые. Старшей Маргарите уже 26 лет, она закончила КИМО, работает специалистом по международному пиару в представительстве одной из крупнейших международных компаний. Младшая Кристина, ей 16 лет, ученица Киевского лицея и колледжа в Швейцарии. Она умудряется сочетать получение образования в двух странах, свободно владеет двумя иностранными языками — английским и немецким. Кристина хочет связать свою судьбу или с медициной, или с искусствоведением. Ей нравится нейрохирургия, она хочет видеть людей здоровыми и счастливыми. А искусствоведение — это новая профессия, которую она выбрала, так как ей нравится сфера деятельности мамы — популяризация образцов и памятников украинской культуры.

Мои девочки скромны, добры, они хорошие хозяйки, прекрасно готовят. Маргарита является стимулом, авторитетом и образцом для подражания для Кристины. Они проводят много времени вместе. Маргарита учит, формирует, воспитывает сестру. Главное — что та ее слушается. Я сама часто обращаюсь к ним за советом по стилю, одежде, по тому или иному вопросу. Мои дочки — это мои лучшие друзья, и это искренне. Я благодарю Бога за то, что они у меня такие.

Egor: Какие неотъемлемые части публичной жизни и известности вас больше всего утомляют?

Влада Литовченко: На сегодняшний день я практически полностью отказалась от участия в светских раутах и ивентах. Наверное, потому что мне там неинтересно. Но меня захватывает культурная жизнь: театральные премьеры, постановки, открытия выставок, творческие встречи, презентации новых книг, знакомства с яркими талантливыми людьми. От этого получаешь колоссальное удовольствие и особую качественную энергетику. После таких знакомств и общения в творческом плане идешь в полет, расширяются горизонты и возможности твоего видения и взглядов, идет огромный поток информации и процесс наполнения себя чем-то качественно новым. Жизнь проходит насыщенно и интересно. Также очень активно езжу со своей авторской лекцией "Кодекс настоящей леди" по приглашению женских фестивалей, форумов, клубов. Приятно, что данная тематика является востребованной. В ходе лекции речь идет о роли женщины в обществе и семье, о взаимоотношениях в коллективе, с мужем, детьми, подругами, об этикете и хороших манерах, дресс-коде и теме коммуникаций.

Fedor05: Как в вашей семье принято отмечать Пасху?

Влада Литовченко: Самый светлый и радостный праздник в жизни любого верующего христианина — Пасха. Наши традиции: подготовка, пост, причащение, исповедь, ночная служба и, конечно же, освящение пасок и пасхальной корзины. С дочками готовим пасхальные корзины, пасочки не печем, но однозначно красим яйца — каждый год придумывая новый дизайн. Я запекаю буженину: вымачиваю мясо в соусе из красного вина, соевого соуса, нашпиговываю его пряностями, чесноком. Обычно в такие моменты в доме стоит невероятный аромат. Наверное, поэтому он и есть праздничным — сочетает и запах теста, запах мяса, домашней колбаски, сала и главных пасхальных блюд. После освящения пасок всегда христуемся, отведываем кусочек паски, крашенок и пьем кагор.

Фото Александра Синицы