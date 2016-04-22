"Мир потерял символ креативности". Обама скорбит по умершему Принсу

Президент США Барак Обама вместе с женой Мишель присоединились к миллионам поклонников со всего мира, которые скорбят в связи с внезапной смертью американского певца Принса Роджерса Нельсона.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик уточнил, что "мир потерял символ креативности".

"Мало кто из артистов повлияли на звук и траекторию популярной музыки более отчетливо или затронули столь многих людей своим талантом", — отметил Обама.

По словам главы Соединенных Штатов, умерший был одним из самых талантливых музыкантов нашего времени.

Напомним, Принс Роджерс Нельсон скончался на 58-м году жизни, он является легендой 90-х годов прошлого столетия. Узнать больше о жизни и творчестве американского певца можно здесь.