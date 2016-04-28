Мэр Львова "забанил" Потапа, Лободу и SunSay

Мэр Львова Андрей Садовый все-таки поставил свою подпись под документом, запрещающим выступления пророссийски настроенных артистов во Львове.

Об сообщает издание Press-Центр.

26 апреля мэр Львова Андрей Садовый подписал постановление городского совета, запрещающее концерты во Львове артистам, которые открыто поддерживают агрессию РФ или пропагандируют сепаратизм.

Как сообщается, официально постановление называется "О запрете проведения концертов и других развлекательных мероприятий на территории города Львова представителям украинского и иностранного шоу-бизнеса, которые во время де-факто российско-украинской войны поддерживают агрессию Российской Федерации, пропагандируют сепаратизм в Украине".

Инициаторами такого запрета выступили местные активисты и отдельные народные избранники. За соответствующий документ еще 21 апреля проголосовали 55 депутатов.

"Фактически против была только "Самопомощь", им не понравилось название. Они хотят быть лояльными ко всем, потому что "Львов открытый для мира". Но мы не хотим видеть у себя в городе артистов, которые откровенно поддерживают оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской области", — сообщил в комментарии изданию Press-Центр руководитель фракции "Укроп" во Львовском городском совете Игорь Телишевский.

В то же время, в управлении культуры Львовского горсовета говорят, что принимать решение в первом варианте нельзя было, потому что оно было весьма неоднозначным.

"Теперь текст доработали и городской голова его подписал, — сообщил инициатор идеи, координатор ОО "Экономическое бойкотное движение" Олег Радык. — Речь идет об исполнителях, которые во время войны с Россией ездят туда с гастролями. Хотите зарабатывать в России — пожалуйста, езжайте туда! Речь не идет об "Океане Ельзы" или Элтоне Джоне, хотя нам предъявляли и такое. Речь идет о всяческих там артистах, таких, как Потап, Светлана Лобода, SunSay. Если раньше кто-то из них выступал в Москве, а сегодня во Львов приехал, и мы выходили с протестами, то против нас направляли полицию. Теперь же мы законно можем таких певцов называть провокаторами".

Стоит отметить, что весь перечень тех, кому отныне запрещено выступать во Львове, оглашен не был.

"Пусть за их гастрольными графиками следит управление культуры и принимает решение — кому давать разрешение, а кому нет", — отметил в Радык в комментарии журналистам.

Напомним, Потап открестился от концерта в Москве.