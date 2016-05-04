Муж Таисии Повалий пожаловался: против певицы ведется "информационная война"

Продюсер и муж народной артистки Украины, экс-нардепа от Партии регионов певицы Таисии Повалий — Игорь Лихута — заявил, что против нее в нашей стране ведется "информационная война".

Об этом он сообщил изданию Гордон, комментируя ситуацию в одесском аэропорту, где активисты едва не избили одиозных экс-"регионалов".

В то же время собеседник журналистов уточнил, что сведения о том, что артистка должна была 2 мая текущего года дать концерт в Одессе на Куликовом поле, являются ложью.

"Ну как можно давать концерт в такой день? В украинском языке очень точная разница в определении праздника и горя. Праздник — это річниця, а горе — роковини", — отметил Лихута.

По его словам, "к сожалению, последние два года многие украинские СМИ позволяют себе ляпать что ни попадя в адрес Повалий, говорят много неправды, лупят все подряд, не проверяя информацию".

"Ну если вы утверждаете, что "Повалий эмигрировала", хоть мне позвоните, уточните! Никто этого не делает, все кричат: вот, мол, Повалий живет в Москве", — добавил продюсер.

Также муж певицы подтвердил, что вместе с супругой был 2 мая 2016 года в одесском аэропорту, когда местные активисты заблокировали нардепов от Оппоблока Вадима Новинского и Юрия Бойко, не позволив им выйти в город, но "к событиям не имели отношения".

"Когда мы проходили через контроль безопасности аэропорта, журналисты нас с Таей сфотографировали, а после пустили утку: мол, Повалий не дали выступить на Куликовом поле, и она улетела на самолете вместе с Бойко", — сказал Лихута.

"Это ложь! Мы с Таей прилетели в Одессу 1 мая на день рождения одного человека, а 2 мая улетели в Европу. Тем не менее, всем известные события в аэропорту украинские СМИ почему-то связали с именем Повалий", — утверждает собеседник издания.

Напомним, ранее сообщалось, что певица Таисия Повалий похвасталась полученной в Кремле премией. Узнать больше о мероприятии, а также посмотреть фото можно здесь.

Фото: facebook.com/Танюша Триньдяк