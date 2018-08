В Стокгольме завершился второй полуфинал "Евровидения-2016", Джамала прошла дальше

Вчера, 12 мая, поздно вечером в столице Швеции Стокгольме состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2016".

Во втором полуфинале на сцене выступили представители 18 стран, вместо 19. Представитель Румынии был снят с участия незадолго до конкурса. Европейский вещательный союз (ЕВС) отозвал разрешение на членство румынского общественного вещателя Televiziunea Romana (TVR) после невыплаты долгов на общую сумму 16 миллионов швейцарских франков (около 416 млн грн). Украинка Джамала пела под номером 14.

По условиям конкурса, во втором полуфинале за кандидатов на выход в финал голосовали только страны-участницы, а также Испания, Франция и Швеция.

Второй список полуфиналистов выглядит следующим образом:

Латвия: Justs с песней Heartbeat

Польша: Michał Szpak с песней Color of Your Life

Израиль: Хови Стар с песней Made Of Stars

Сербия: Sanja Vučić ZAA с песней Goodbye

Литва: Donny Montell с песней I've Been Waiting for This Night

Болгария:Poli Genova с песней If Love Was A Crime

Украина: Jamala с песней 1944

Грузия: Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz с песней Midnight Gold

Бельгия: Laura Tesoro с песней What's the Pressure

Австралия: Dami Im с песней Sound of Silence

Напомним, в финале, который состоится 14 мая, будут выступать 26 конкурсантов – по 10 победителей полуфиналов, а также 6 команд, попадающих в финал автоматически: представители стран так называемой "Большой пятерки" – учредителей конкурса (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка этого года – Швеция.