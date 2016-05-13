В Стокгольме завершился второй полуфинал "Евровидения-2016", Джамала прошла дальше

Украинка Джамала прошла в финал.
Во втором полуфинале на сцене выступили представители 18 стран, вместо 19. Представитель Румынии был снят с участия незадолго до конкурса. Европейский вещательный союз (ЕВС) отозвал разрешение на членство румынского общественного вещателя Televiziunea Romana (TVR) после невыплаты долгов на общую сумму 16 миллионов швейцарских франков (около 416 млн грн). Украинка Джамала пела под номером 14.
По условиям конкурса, во втором полуфинале за кандидатов на выход в финал голосовали только страны-участницы, а также Испания, Франция и Швеция.
Второй список полуфиналистов выглядит следующим образом:
Латвия: Justs с песней Heartbeat
Польша: Michał Szpak с песней Color of Your Life
Израиль: Хови Стар с песней Made Of Stars
Сербия: Sanja Vučić ZAA с песней Goodbye
Литва: Donny Montell с песней I've Been Waiting for This Night
Болгария:Poli Genova с песней If Love Was A Crime
Украина: Jamala с песней 1944
Грузия: Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz с песней Midnight Gold
Бельгия: Laura Tesoro с песней What's the Pressure
Австралия: Dami Im с песней Sound of Silence
Напомним, в финале, который состоится 14 мая, будут выступать 26 конкурсантов – по 10 победителей полуфиналов, а также 6 команд, попадающих в финал автоматически: представители стран так называемой "Большой пятерки" – учредителей конкурса (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка этого года – Швеция.